المرأه تعرفي على فوائد الديرما رولر لصحة الشعر !

تعتبر الديرما رولر مثل البكره تشبه الفرشاه، رأسها قابلة للدوران وتحتوي على إبر دقيقة تتراوح من 0.25 مم إلى 1.5 مم، يمكنك استخدامها بتدويرها على فروة الرأس، وتعمل الإبر على حدوث ثقوب صغيرة في فروة الرأس بحيث تحفز الخلايا والتي تؤدي إلى نمو الشعر ومعالجة تساقطه. فوائدها: 1/ تساعد الديرما رولر في علاج تساقط الشعر. 2/ تعزز إنتاج الكولاجين في فروة الرأس ليصبح الشعر أقوى وأكثر صحة. 3/ زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس وهو ما يعمل على تغذية الشعر لأنه يزود الشعر بالأكسجين مما يعمل على نموه وجعله أكثر سماكة وقوة .