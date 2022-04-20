الهلال يكتسح الاستقلال بثلاثية ويعزز صدارته للأولى

متابعة – هلال سلمان
تصوير- عبدالله الفهيدي
واصل فريق الهلال انتصاراته في دوري أبطال آسيا وجدد تفوقه على الاستقلال الطاجيكي بعد فوزه عليه بنتيجة (3-0) الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، معززا صدارته للمجموعة الأولى بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة.
سجل الهلال مبكرا برأسية النيجيري إيغالو بعد عرضية من سلمان الفرج في الدقيقة الثامنة، وتعرض حارس الاستقلال ياتيموف لإصابة أجبرت مدربه على تغييره بالحارس الاحتياطي حسنوف (د 11)، ولامست تصويبة ميشايل العارضة في فرصة خطيرة للهلال لزيادة الغلة (د 21)، وعاد (النسر) النيجيري ليحلق مجددا بهدف ثان من تسديدة زاحفة بعد تمريرة محمد البريك (د 33)، وأهدر سالم الدوسري فرصة محققة بعد أن سدد خارج المرمى (د 40)، ومثله فعل إيغالو.
وفي الشوط الثاني، حاول الهلال زيادة الغلة واللعب بأقل مجهود، ثم نزل جحفلي وناصر الدوسري مكان جانغ هيون سو والحمدان (د 70)، بعدها زج دياز بكل من سعود عبد الحميد ومحمد كنو وعبدالرحمن العبيد مكان البريك والشهراني وكوييار (د 85)، وتألق حسنوف في التصدي لتصويبة سالم (د 91)، لكنه نجح في تسجيل ثالث أهداف الهلال بعد تبادل للكرة مع ميشايل(د 92)، ليؤمن فوز الهلال.
واحتل فريق الريان القطري المركز الثاني في المجموعة بعد فوزه (3-1) على الشارقة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، مقابل 4 للفريق الإماراتي.