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الملك سلمان يوجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات
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الملك سلمان يوجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1443 هـ      20 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام تبدأ وفقاً للتقويم الدراسي من نهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1443هـ الموافق 25 / 4 / 2022م؛ وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ فقد وجّه أيده الله بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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