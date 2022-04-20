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«السديس» يعلن نجاح خطة الرئاسة في العشرين الأُولى من رمضان

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1443 هـ      20 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن نجاح خطة الرئاسة خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك، واستقبالها المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام والمصلين وزوار مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وأكد معاليه أن الخطة تكللت بالنجاح -بفضل الله سبحانه وتعالى- ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة مشيداً بالتعاون الكبير بين مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

وأوضح معالي الرئيس العام أن الخطط المعدة لهذا العام لاقت نجاحًا كبيرًا في العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك عبر اتباع الأنظمة والسير على خطى موثوقة بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، والمسجد النبوي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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