الحجز في إسكان “نساج تاون” بالرياض

الرياض – البلاد

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان ، المرحلة الأولى من مشروع “نساج تاون النرجس” الجديد لمستفيدي برنامج “سكني” في مدينة الرياض، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك امتداداً لجهود منظومة الإسكان لزيادة المعروض العقاري السكني بتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030.

وأوضحت الشركة أن مشروع “نساج تاون النرجس” الذي تطوره شركة رتال للتطوير العمراني يوفّر 455 فيلا سكنية، ويقع شمال مدينة الرياض على مساحة تُقدر بأكثر من 716 ألف م2، وتتراوح مساحات الفلل ما بين 250-425م2، حيث سيتاح الحجز عبر موقع ومنصة سكني.

ويأتي المشروع امتداداً لنحو 28 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض توفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين (شقق وفلل وتاون هاوس)، بمتوسط أسعار مناسب يصل إلى 750 ألف ريال، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”.