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أمانة المدينة المنورة: لا صحة لشائعات إزالة بعض الأحياء السكنية

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1443 هـ      20 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

فندت أمانة منطقة المدينة المنورة، (الأربعاء)، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خرائط جوية تشير إلى التوجه لإزالة بعض الأحياء السكنية في المدينة المنورة.

وقالت الأمانة في بيان عبر تويتر: «إشارة إلى الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تداول خرائط جوية تشير إلى التوجه لإزالة بعض الأحياء السكنية في المدينة المنورة، ترغب الأمانة التوضيح بأنه لا صحة لتلك الشائعات على الإطلاق، وأن الصور المتداولة هي نسخة مجتزأة لمشروع دراسة مقترحة لتحسين المشهد الحضري وتحديد احتياجات ومتطلبات الأحياء السكنية المستهدفة بما يعزز جودة الحياة فيها ضمن برنامج أنسنة المدينة».

ونوهت أمانة المدينة إلى أن المشاريع الجديدة والتطويرية يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية لكافة الجهات الحكومية في المدينة المنورة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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