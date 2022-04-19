وفاة طفل كريستيانو رونالدو

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) عن وفاة طفله المنتظر من عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز التي كان حاملًا في شهرها السابع.

وكشف رونالدو في أكتوبر من عام 2021 عن حمل جورجينا بطفل جديد، لكنه فاجأ الجميع أمسية الاثنين 18 أبريل بإعلانه وفاة الطفل قبل ولادته.

وكتب رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة به، منشور ينعي خلاله الطفل، وقال: “إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به الوالدين”.

يواصل: “نشكر الأطباء والممرضات على الدعم، وأطالب بمزيد من الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلي الصغير أنت ملاك، أحبك دائمًا”.