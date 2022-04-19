الرياضة

وفاة طفل كريستيانو رونالدو

محمد ابو الوفاaccess_time18 / رمضان / 1443 هـ      19 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
وفاة طفل رونالدو

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) عن وفاة طفله المنتظر من عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز التي كان حاملًا في شهرها السابع.

 

وكشف رونالدو في أكتوبر من عام 2021 عن حمل جورجينا بطفل جديد، لكنه فاجأ الجميع أمسية الاثنين 18 أبريل بإعلانه وفاة الطفل قبل ولادته.

 

وكتب رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة به، منشور ينعي خلاله الطفل، وقال: “إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به الوالدين”.

 

يواصل: “نشكر الأطباء والممرضات على الدعم، وأطالب بمزيد من الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلي الصغير أنت ملاك، أحبك دائمًا”.

m.abo.elwafa

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