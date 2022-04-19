صحة و عافية هذه الأطعمة يمكنك تناولها عند الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان؟

يشعر بعض الأشخاص بالجوع مرة أخرى بعد تناول وجبة الفطار، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن أطعمة ومشروبات صحية ولذيذة في آن واحد، لذا سنستعرض عليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكنك تناولها ما بين فترة الإفطار والسحور إذا شعرت بالجوع ومنها: 1/ الماء يجب تناول كميات وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالجفاف. 2/ الفواكه المجففة تعتبر الفواكه المجففة مثل التمر والقرصية والمشمشية من البدائل الصحية للحلويات الرمضانية لأن السكريات المتوفرة بها من النوع الصحي فضلا عن غناها بالألياف والفيتامينات والمعادن. 3/ الشوربة تعتبر من الوجبات الخفيفة والصحية التي لا مانع من تناولها بين الإفطار والسحور ، حيث تساعد على الوقاية من الجفاف . 4/ المكسرات تلعب دورا كبيرا في سد الشهية حتى يحين موعد وجبة السحور ، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الألياف ، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.