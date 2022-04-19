الرياضة غدا.. ختام بطولة الأمير عبدالله بن سعد لسداسيات كرة القدم

جدة- خالد بن مرضاح تُختتم مساء غدٍ الأربعاء منافسات بطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الرابعة لسداسيات كرة القدم، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ونجوم كرة القدم السعودية الحاليين والقدامى ومشاهير السوشيال ميديا وجماهير كبيرة. بمتابعة وإشراف رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وحضور النجمين البرازيليين إيلتون جوزيه وفيكتور سيموس. وستكون الجماهير الرياضية على موعد مع الإثارة والمُتعة الكروية بعد أن انتهت مباراتا دور نصف النهائي للبطولة بفوز فريق العصلاني برق على صالون آدم بنتيجة (7/4)، وتفوق فريق نص درزن على أمير الحرمين بنتيجة (5/4)، وحصل على الجائزة المالية لأفضل لاعب في المباراتين اللاعبان “فهد بهكله من العصلاني برق وعلوي الصافي من فريق نص درزن”، وقدم بين شوطي المباراة الفنان التشيكلي عبده فايز الشهري لوحة فنية للأمير عبدالله بن سعد وضيوفه النجمين البرازيليين إيلتون جوزيه وفيكتور سيموس، وذلك بحضور ضيوف من دولة قطر الشقيقة يتقدمهم الشيخ خليفة بن عيد آل ثاني والعميد إبراهيم الناصف والأستاذ سالم الحمود. ويلتقي فريقا العصلاني برق والنص درزن في يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة (10.15م)، وسيتم بعد نهاية المباراة تتويج الفريق الفائز بكأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ مالي، وسيتم تسليم الفريق صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية ومبلغ مالي، وسيتم تكريم أفضل لاعب وهداف البطولة وأحسن حارس بجوائز مالية وعينية قيمة، كما سيتم تكريم الفريق الفائز بدرع الإعلامي الراحل عادل التويجري “يرحمه الله” للعب النظيف، وكذلك سيكون هناك تكريم لرعاة البطولة والمشاركين في إنجاح البطولة من جهات وشخصيات. وستواصل اللجنة المنظمة إجراءها سحوبات على هدايا مالية للجماهير مُقدمة من نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود والأمير عبدالله بن سلطان بن سعد. ويرأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وعبدالرزاق البلوشي رئيساً للجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي، والكابتن نبيل إدريس أبوناصر رئيساً للجنة الفنية للبطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة بندر فلاتة وأحمد عسيري ونادر محمد.