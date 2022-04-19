المرأه صحة و عافية

طريقة عمل برياني اللحم الباكستاني

نيفين عباسaccess_time18 / رمضان / 1443 هـ      19 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البريانى من الأطباق التى إكتسبت شهرة واسعة فى الدول العربية

المقادير اللازمة

للأرز
أرز طويل الحبة
ماء
زعفران
طماطم مقطعة وبقدونس

للحم
ملعقة صغيرة معجون زنجبيل
نصف كيلو لحم مفروم
حبة بصل مفروم
قليل من الكزبرة الخضراء المفرومة
فلفل أخضر حار
قليل من النعناع
ملح
شطة حار
ملعقة صغيرة بهارات جراما ماسالا
كمون
هيل ناعم
كمون

للصلصة
بصل مفروم
كوب عصير طماطم
ملح
هرد
شطة حارة
كمون
هيل ناعم
جراما ماسالا
كزبرة جافة
ملعقة صغيرة معجون ثوم بالزنجبيل

طريقة العمل

نبدأ أولاً بتحضير كباب اللحم
فى وعاء عميق، نضيف جميع مكونات اللحم
تعجن جيداً حتى تصبح متجانسة
تشكل أصابع كباب
فى مقلاة غير لاصقة
نضع قليل من الزيت وتقلى حتى تصبح ذهبية اللون

نقوم الآن بتحضير الصلصة
فى مقلاة عميقة، نضع قليل من الزيت والبصل ويقلب حتى يذبل البصل
يضاف للبصل معجون الثوم والزنجبيل وعصير الطماطم وجميع البهارات والملح
تترك الصلصة حتى تتسبك
ثم توضع بها حبات الكباب وتترك لتغلى ليتشرب الكباب من الصلصة

نقوم بتحضير الأرز
فى قدر على النار نضع الماء
يوضع الأرز بها ويسلق حتى ينضج نسبة 70%
يرفع ويصفى جيداً من الماء
يقلب مع الطماطم والبقدونس المفرومين

نبدأ تحضير البريانى
فى قدر غير لاصقة، نضع جزء من الصلصة والكباب
ثم طبقة من الأرز
ثم طبقة من الكباب بالصلصة
ثم طبقة أخيرة من الأرز
يضاف الزعفران للقدر بعد أن يذوب فى قليل من الماء
يترك القدر دون أن يقلب على حرارة متوسطة حتى تمام النضج
يغرف ويقدم البريانى ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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