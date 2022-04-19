طريقة عمل برياني اللحم الباكستاني

البريانى من الأطباق التى إكتسبت شهرة واسعة فى الدول العربية

المقادير اللازمة

للأرز

أرز طويل الحبة

ماء

زعفران

طماطم مقطعة وبقدونس

للحم

ملعقة صغيرة معجون زنجبيل

نصف كيلو لحم مفروم

حبة بصل مفروم

قليل من الكزبرة الخضراء المفرومة

فلفل أخضر حار

قليل من النعناع

ملح

شطة حار

ملعقة صغيرة بهارات جراما ماسالا

كمون

هيل ناعم

كمون

للصلصة

بصل مفروم

كوب عصير طماطم

ملح

هرد

شطة حارة

كمون

هيل ناعم

جراما ماسالا

كزبرة جافة

ملعقة صغيرة معجون ثوم بالزنجبيل

طريقة العمل

نبدأ أولاً بتحضير كباب اللحم

فى وعاء عميق، نضيف جميع مكونات اللحم

تعجن جيداً حتى تصبح متجانسة

تشكل أصابع كباب

فى مقلاة غير لاصقة

نضع قليل من الزيت وتقلى حتى تصبح ذهبية اللون

نقوم الآن بتحضير الصلصة

فى مقلاة عميقة، نضع قليل من الزيت والبصل ويقلب حتى يذبل البصل

يضاف للبصل معجون الثوم والزنجبيل وعصير الطماطم وجميع البهارات والملح

تترك الصلصة حتى تتسبك

ثم توضع بها حبات الكباب وتترك لتغلى ليتشرب الكباب من الصلصة

نقوم بتحضير الأرز

فى قدر على النار نضع الماء

يوضع الأرز بها ويسلق حتى ينضج نسبة 70%

يرفع ويصفى جيداً من الماء

يقلب مع الطماطم والبقدونس المفرومين

نبدأ تحضير البريانى

فى قدر غير لاصقة، نضع جزء من الصلصة والكباب

ثم طبقة من الأرز

ثم طبقة من الكباب بالصلصة

ثم طبقة أخيرة من الأرز

يضاف الزعفران للقدر بعد أن يذوب فى قليل من الماء

يترك القدر دون أن يقلب على حرارة متوسطة حتى تمام النضج

يغرف ويقدم البريانى ساخن