شباب الأهلي يمطر شباك الغرافة القطري بثمانية أهداف

متابعة- علي معيض@ali_maied1418
اكتسح فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي نظيره الغرافة القطري، بنتيجة (8-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل ثوماس أولسن (14 و40) وحارب عبدالله (42) وعزيزجون غانييف (50 و83) وفيدريكو كارتابيا (51) ومحمد جمعة (66) وعبدالعزيز صنقور (79) أهداف شباب الأهلي.
في حين أحرز أحمد علاء الدين في الدقيقة (17)، وسفيان هني (59 من ضربة جزاء) هدفي الغرافة، لتنتهي المباراة بتفوق كاسح للفريق الإماراتي.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة مساء الاثنين أيضاً فوز فولاد خوزستان الإيراني على آهال التركماني 1-0 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.
لينفرد فولاد خوزستان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لشباب الأهلي و5 للغرافة ونقطة لآهال.