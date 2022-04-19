شاهد: برشلونة يسقط في ملعبه أمام قادش

خسر برشلونة في ملعبه “كامب نو” سهرة الاثنين 18 أبريل أمام قادش بنتيجة 0-1 ضمن مباريات المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبقى برشلونة في الترتيب الثاني على لائحة الليغا بواقع 60 نقطة، وهو نفس رصيد إشبيلية وأتلتيكو مدريد، غير أن البارسا لعب 31 مباراة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم الإسباني كارليس بيريز إثر دربكة دفاعية في الدقيقة 48 من الشوط الثاني، ليمنح قادش انتصارًا تاريخيًا.

وخسر برشلونة في ملعب “كامب نو” للمباراة الثانية تواليًا، بعد الهزيمة أمام إنتراخت فرانكفورت 2-3 الأسبوع الماضي في الدوري الأوروبي.

وفي أخر 4 مواجهات بين برشلونة وقادش في الدوري الإسباني، خسر البارسا مرتين وتعادل مرتين، ولم يحقق أي انتصار ضد خصمه المغمور.