الرياضة

الشباب يتخطى القوة الجوية بثلاثية.. ويتصدر ” الثانية” بجدارة

صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1443 هـ      19 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- علي معيض@ali_maied1418

تصوير- مشاري البجيدي

نجح فريق الشباب في تحقيق فوز مستحق على نظيره فريق القوة الجوية العراقي، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

نجح نجم الشباب نواف العابد في تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة “30” من الشوط الأول للمباراة.
وأضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني لفريق الشباب عند الدقيقة “39” ليواصل النجم البرازيلي تألقه مع نادي الشباب.

وأجرى مدرب الشباب، ماريوس سوموديكا تبديلًا في الدقيقة “60” بنزول الظهير الأيسر، متعب الحربي بدلًا من عبدالله الشامخ.

بينما دفع مدرب القوة الجوية بالثلاثي حسن رائد ومنتظر الأمير وحمادي أحمد على حساب أحمد إبراهيم وصفاء هادي وشريف عبدالكاظم.

وحصل مدافع الشباب، حسان تمبكتي على البطاقة الصفراء الأولى لفريقه عند الدقيقة “70” من زمن المباراة.

ثم نجح كارلوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث للشباب، والهدف الشخصي الثاني عند الدقيقة “73” بعد تمريرة رائعة من نواف العابد.

بهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تتساوى أندية القوة الجوية والجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي برصيد 4 نقاط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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