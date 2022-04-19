الإقتصاد

السوق المالية توافق على طلب أرامكو زيادة رأس مالها بمنح أسهم مجانية​

صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1443 هـ      19 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) زيادة رأس مالها من (60,000,000,000) ريال إلى (75,000,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (15,000,000,000) ريال من بند “الأرباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (200,000,000,000) سهم إلى (220,000,000,000) سهم، بزيادة قدرها (20,000,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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