الريان القطري يتخطى الشارقة ويقتنص وصافة” الأولى”

متابعة- محمود العوضي
حقق فريق الريان القطري فوزا غاليا على نظيره الشارقة الإماراتي 3-1 اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل لاعب الشارقة سالم سلطان (12 بالخطأ في مرمى فريقه) وستيفن نزونزي (39) وياسين براهيمي (63 من ضربة جزاء) أهداف الريان، في حين أحرز كايو لوكاس (19) هدف الشارقة.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الثلاثاء أيضاً الاستقلال الطاجيكي مع الهلال السعودي على ستاد الأمير فيصل بن فهد.
ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 7 نقاط من أربع مباريات للريان، و4 للشارقة، في حين لا زال رصيد الاستقلال خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي الريان مع الاستقلال، والشارقة مع الهلال.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الهلال على الشارقة 2-1، والريان على الاستقلال 3-2، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على الريان 3-0 والشارقة على الاستقلال 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الهلال على الاستقلال 1-0 وتعادل الشارقة مع الريان 1-1.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.