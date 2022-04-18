316 مليون ريال حصيلة “زكاتي”

الرياض – البلاد

تجاوزت الزكوات الواردة عبر خدمة “زكاتي” أكثر من 316 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل خمس سنوات، فيما بلغت مُنذ بداية شهر رمضان الحالي ، أكثر من 24 مليون ريال.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تُوجه مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق مشيرة إلى أن الخدمة متاحة عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة.