196 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية المدرجة

جدة – البلاد

أظهر تقرير لشركة “كامكو إنفست” ارتفاع أرباح الشركات الخليجية المدرجة بنسبة 113.8 % في العام الماضي 2021 لتسجل 196.5 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار في العام السابق له ، موضحا أن التعافي من تداعيات جائحة “كوفيد-19” وتخفيف القيود على مستوى العالم ساهم في التأثير إلى حد كبير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الأداء القوي للأرباح .

وأفاد أن النمو المسجل في الأرباح بقيمة 103.5 مليار دولار يعود بصفة رئيسية للنمو القوي الذي سجلته أرباح أرامكو ،مشيرا إلى تحسن أرباح أسهم قطاع البنوك، والمواد الأساسية ، وشكلت هذه القطاعات بجانب أرامكو ما نسبته 85% من إجمالي صافي ربح العام 2021 بأكمله.

وحسب التقرير، شهد صافي إجمالي ربح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نمواً بنسبة تخطت أكثر من 120% لتصل إلى 143.0 مليار دولار ، وجاءت زيادة الأرباح على خلفية ارتفاع أرباح قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والبنوك والمرافق العامة ، وجاء قطاع الطاقة السعودي في صدارة القطاعات الأخرى وكان المساهم الأكبر في صافي أرباح السوق السعودية خلال هذه الفترة بتسجيله صافي ربح قدره 106 مليارات دولار.

وسجلت أرامكو صافي ربح قدره 105.4 مليار دولار للسنة المالية 2021 مقابل 49.3 مليار دولا في العام السابق، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير والمواد الكيميائية.

كما سجلت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن تسجيل أرباح قدرها 543.0 مليون دولار مقابل خسارة بالعام السابق.

وتستعد “أرامكو” للكشف عن موقفها المالي للربع الأول من العام الحالي ، وسط توقعات بقفزات قياسية في أرقام الإيرادات والأرباح ، حيث قالت الشركة ، إنها ستعلن عن توزيعات الأرباح والنتائج المالية للربع الأول، إلى جانب التقرير الفصلي الأولي ، وذلك يومي 15 و16 من الشهر القادم مايو.