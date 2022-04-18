الرياضة 10 فرق تتنافس في البطولة الرمضانية على كأس تعليم الشرقية

الدمام-حمودالزهراني

تتنافس ١٠ فرق من مختلف الإدارات والمكاتب التعليمية التابعة للتعليم بالمنطقة الشرقية في البطولة الرمضانية الثالثة على كأس الإدارة العامة للتعليم، التي تنظمها إدارة نشاط الطلاب على ملعب الصالة المغلقة ببيت الطالب. وكان مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني قد افتتح البطولة الخميس الماضي بإقامة مباراتين جمعت الأولى إدارة الإشراف التربوي بفريق مكتب شرق الدمام بينما جمعت المباراة الثانية مكتب غرب الدمام بإدارة تقنية المعلومات. بدوره، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً في الموسم الحالي الذي يعد ثالث نسخة من البطولة حيث شهدت إقبالاً كبيراً ومتابعة جماهيرية مستمرة،لافتاً إلى أن إدارة التعليم وعبر منصاتها تنقل مقتطفات من سير جميع المباريات وكذلك تنشر النتائج بعد نهاية كل مباراة. وأضاف أن ما شهدته البطولة من تسجيل عدد كبير من الأهداف بنهاية مباريات اليوم الثالث، ساهم في رفع مستوى التنافس بين الفرق؛ باعتبار ذلك أمرا طبيعيا في البطولات التي تقام في الصالات المغلقة. حيث سجلت البطولة خلال الثلاثة أيام الأولى أكثر من ٣٠ هدفاً، بينما شهدت البطولة إقامة مباراة استعراضية بين الإعلاميين بالمنطقة الشرقية وفريق معلمي إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية انتهت لصالح المعلمين بنتيجة ثقيلة قدرها ١٣ هدفا مقابل هدف واحد.