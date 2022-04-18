وزير الاتصالات: لا نسمح ببيع بيانات العملاء

جدة – البلاد

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، استمرار حجب الاتصال في التطبيقات التي لا تتعاون مع الإجراءات التنظيمية والأمنية في المملكة.

وأوضح السواحه، أن الشركات التي لا تلتزم بالإجراءات المحددة لن يتم السماح لها، مشدداً على أن سيادة وأمن الوطن خط أحمر.

وفيما يخص بيع بيانات العملاء للجهات التجارية، أوضح السواحة أن ذلك يعد تحديا عالميا، خاصة أن المُستخدم العادي يشارك بياناته مع منصات التواصل الاجتماعي التي قد لا تعلم أحياناً الحكومات أي شيء عنها، لافتا إلى أن الحديث عن بيع بيانات العملاء تم رصده في السابق بالفعل من قبل بعض الشركات لكن الأمر حالياً مختلف تماماً، مبيناً أن قوة الحوسبة السحابية تُقاس بعدد الـ”ميجاوات”، حيث كان خط الأساس أقل من 20 ميجا وات وأصبح حالياً 90 ميجا وات، كما يُستهدف مضاعفة هذا الرقم 3 مرات مع حلول عام 2025.