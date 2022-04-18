منفذ الربع الخالي يختتم فعاليات البطولة الرمضانية الأولى

البلاد – محمد قاسم اختتمت فعاليات البطولة الرمضانية الترفيهية الأولى بمنفذ الربع الخالي السعودي الحدودي مع سلطنة عمان، التي هدفت لإسعاد جميع العاملين والاهتمام بالجانب الصحي والرياضي لهم.
حيث تضمنت الفعاليات كأس المنفذ لكرة القدم (سداسيات)، و كأس المنفذ في الكرة الطائرة، وقد اشترك فيها 12 فريقا مابين إدارات حكومية وشركاء أعمال من القطاع الخاص، وذلك ابتداءً من بداية شهر رمضان، وانتهاءً بتتويج الفائزين ليلة 15 رمضان للعام 1443.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م