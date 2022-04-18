كم نقطة يحتاج ريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني؟

ابتعد ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني “لا ليغا” بفارق 15 نقطة عن برشلونة وإشبلية قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، بواقع 75 نقطة.

ريال مدريد انتصر الأحد 17 أبريل في ملعب إشبيلية “رامون سانشيز بيزخوان” بنتيجة 3-2 بعد أن كان متأخرًا في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

يومية “سبورت” الإسبانية قالت في تقرير لها اليوم الاثنين 18 أبريل، إن ريال مدريد بإمكانه حسم الدوري الإسباني قبل نهايته بـ3 جولات.

ويحتاج النادي الملكي إلى الانتصار في المباريات الـ3 المقبلة، بشرط تعثر برشلونة بالتعادل أو الخسارة في مباراة واحدة فقط من الـ3.

وفي حالة عدم تعثر برشلونة وفوزه في الجولات الـ3 المقبلة، فإن ريال مدريد مطالب بحصد 3 انتصارات وتعادل واحد فقط (10 نقاط).

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 32

1- ريال مدريد 75 نقطة (باقي 6 مباريات)

2- برشـــونة 60 نقطة (باقي 8 مباريات)

2- إشبــيلية 60 نقطة (باقي 6 مباريات)

4- أتلتكو مدريد 60 نقطة (باقي 6 مباريات)