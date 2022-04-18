فيديو: بنزيمة يهدي ريال مدريد فوزًا قاتلًا ضد إشبيلية

سجّل كريم بنزيمة هدفًا متأخرًا وقاد ريال مدريد لانتزاع فوز صعب من ملعب إشبيلية بنتيجة 3-2 سهرة الأحد 17 أبريل ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وأصبح ريال مدريد قريبًا من معانقة لقب الليغا الغائب عن خزائنه منذ عامين، بعد أن ابتعد في صدارة اللائحة بواقع 75 نقطة بعيدًا عن برشلونة وإشبيلية (60).

في ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” أنهى إشبيلية الشوط الأول متقدمًا 2-0 بفضل هدفي الكرواتي إيفان راكيتيتش والأرجنتيني إيريك لاميلا بالدقيقتين 21 و25.

وانتفض ريال مدريد بعد الاستراحة ليسجل 3 أهداف عبر رودريغو (50) ثم البديل ناتشو فيرنانديز (82) وأخيرًا سجّل بنزيمة هدف الفوز في الدقيقة (92).

وأحرز كريم بنزيمة هدفه رقم 25 هذا الموسم في مسابقة الدوري الإسباني من أصل 27 مباراة خاضها، ليتربع على عرش قائمة هدافي البطولة.

شاهد أهداف وملخص مباراة إشبيلية وريال مدريد 3-2

📺 ملخص لأروع مباراة ستشهادونها على الإطلاق 🔥 ريمونتادا ريال مدريد أمام إشبيلية

👑 هم ملوك الكرة العالمية#SevillaFCRealMadrid pic.twitter.com/kPrOIAx2yU — LaLiga (@LaLigaArab) April 17, 2022