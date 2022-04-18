الرياضة

فيديو: بنزيمة يهدي ريال مدريد فوزًا قاتلًا ضد إشبيلية

محمد ابو الوفاaccess_time17 / رمضان / 1443 هـ      18 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
كريم بنزيمة يهدي ريال مدريد الفوز امام إشبيلية

سجّل كريم بنزيمة هدفًا متأخرًا وقاد ريال مدريد لانتزاع فوز صعب من ملعب إشبيلية بنتيجة 3-2 سهرة الأحد 17 أبريل ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

 

وأصبح ريال مدريد قريبًا من معانقة لقب الليغا الغائب عن خزائنه منذ عامين، بعد أن ابتعد في صدارة اللائحة بواقع 75 نقطة بعيدًا عن برشلونة وإشبيلية (60).

 

في ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” أنهى إشبيلية الشوط الأول متقدمًا 2-0 بفضل هدفي الكرواتي إيفان راكيتيتش والأرجنتيني إيريك لاميلا بالدقيقتين 21 و25.

 

وانتفض ريال مدريد بعد الاستراحة ليسجل 3 أهداف عبر رودريغو (50) ثم البديل ناتشو فيرنانديز (82) وأخيرًا سجّل بنزيمة هدف الفوز في الدقيقة (92).

 

وأحرز كريم بنزيمة هدفه رقم 25 هذا الموسم في مسابقة الدوري الإسباني من أصل 27 مباراة خاضها، ليتربع على عرش قائمة هدافي البطولة.

 

شاهد أهداف وملخص مباراة إشبيلية وريال مدريد 3-2

 

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