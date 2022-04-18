حلويات رمضان.. طريقة عمل تارت التمر

التمر من المكونات الرئيسية التي تدخل في غالبية حلويات رمضان

المقادير اللازمة

للعجين

2 كوب دقيق

200 جرام زبدة

ربع كوب ماء مثلج

2 ملعقة سكر

رشة ملح

الحشو

كوب تمر طري مهروس مع ربع كوب كريمة

قليل من عين الجمل المفروم

قليل من مكعبات الزبدة

ملعقة كبيرة قرفة

طريقة العمل

نعجن كل مقادير العجين معاً وندخل العجينة الثلاجة لمدة نصف ساعة

نخرجها ونفردها بقالب التارت

نقوم بعمل ثقوب بالعجين بواسطة شوكة

نضع ورق زبدة

نقوم بحشو التارت بحبوب ويدخل الفرن 20 دقيقة

يخرج ويرفع الحبوب وورق الزبدة من التارت

نخلط جميع مقادير حشوة التمر ونضعها في التارت وندخلها الفرن إلى أن تحمر وتقدم