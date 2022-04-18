المرأه صحة و عافية

حلويات رمضان.. طريقة عمل تارت التمر

نيفين عباسaccess_time17 / رمضان / 1443 هـ      18 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

التمر من المكونات الرئيسية التي تدخل في غالبية حلويات رمضان

المقادير اللازمة

للعجين
2 كوب دقيق
200 جرام زبدة
ربع كوب ماء مثلج
2 ملعقة سكر
رشة ملح

الحشو
كوب تمر طري مهروس مع ربع كوب كريمة
قليل من عين الجمل المفروم
قليل من مكعبات الزبدة
ملعقة كبيرة قرفة

طريقة العمل
نعجن كل مقادير العجين معاً وندخل العجينة الثلاجة لمدة نصف ساعة
نخرجها ونفردها بقالب التارت
نقوم بعمل ثقوب بالعجين بواسطة شوكة
نضع ورق زبدة
نقوم بحشو التارت بحبوب ويدخل الفرن 20 دقيقة
يخرج ويرفع الحبوب وورق الزبدة من التارت
نخلط جميع مقادير حشوة التمر ونضعها في التارت وندخلها الفرن إلى أن تحمر وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *