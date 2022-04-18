تنفيذ مبادرة “سوار” بالمسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

نفذت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية وعبر إدارة القاصدات الصغيرات مبادرة سوار خلال أيام الشهر الفضيل للأطفال من قاصدات وقاصدي البيت الحرام.

وأبانت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات النسائية الأستاذة زهراء الأسمري بأن المبادرة عبارة عن سوار يوضع في معصم اليد لكتابة تفاصيل هوية الطفل على أن يتم توزيعه داخل المسجد الحرام كوقاية في حال فقدان الطفل لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل، وتم تنفيذ المبادرة في التوسعة السعودية الثالثة( توسعة الملك عبد الله -رحمه الله- شوتر 1،2،3،4 ).