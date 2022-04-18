النصر يتوج ببطولة المربع الذهبي لكرة السلة

الرياض- البلاد
حسم النصر بطولة المربع الذهبي لكرة السلة لصالحه بعد فوزه على نظيره أحد ٦٥-٥٤ وذلك قبل نهاية الجولة الأخيرة بالفرق النقطي، وينتظره لقاء أخير أمام الهلال يوم غد الثلاثاء ويعتبر تحصيل حاصل، بعد أن رفع رصيده إلى ٩ نقاط بينما تراجع أحد إلى المركز الثالث برصيد ٧ نقاط في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة وزارة الرياضة مساء أمس الأحد.
النصر فرض أسلوبه وسيطر على المباراة من البداية، ونجح في التصويبات الثلاثية التي كانت مصدر قوته عكس الفريق الأحدي الذي تأثر بشكل كبير بضياع معظم التصويبات التي نجح لاعبو النصر في الاستفادة من ذلك، والاعتماد على السرعة والمهارة والتركيز في الدفاع تحت السلة.
بينما حافظ الاتحاد على المركز الثاني برصيد ٨ نقاط بعد فوزه على الهلال ٩٠-٧٨، والهلال بالمركز الرابع برصيد ٦ نقاط في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على نفس الصالة، ولم يجد صعوبه في إنهاء اللقاء لصالحه، وتأثر الهلال بغياب نجميه محمد السويلم وأسامة برقاوي.
اليوم الاثنين سيكون راحة للفرق، وتستأنف الجولة الأخيرة بمواجهة النصر مع نظيره الهلال يوم غد الثلاثاء، الذي سيقام على صالة وزارة الرياضة بالرياض عند الساعة ١١.٣٠. ويسبقه لقاء يجمع الاتحاد مع نظيره أحد الساعة ٩.٣٠.