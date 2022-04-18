«المهرة» و «حضرموت» تستقبلان دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية

البلاد -محمد عمر

وصلت إلى محافظة المهرة دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية قادمةً من عدن، والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، والمقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بكميات بلغت 5400 طن من مادة الديزل، سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظة.

وكان في استقبال الدفعة الجديدة في محافظة المهرة كل من: الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر، ومدير المنشئات النفطية بميناء نشطون سالم علي السليمي، نائب مدير شركة النفط في المهرة الأستاذ محمد أحمد كلشات، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة وحضرموت عبدالله باسليمان، وعدد من المسؤولين والأعيان.

وقال الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر خلال استقبال الدفعة الجديدة: أصالة عن نفسي ونيابة عن محافظ محافظة المهرة وأبناء المحافظة عامة بتدشين الدفعة الثامنة المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن رافعين شكرنا وتقديرنا لكل الجهود المبذولة على هذه المنحة والتي قدمت خدمات جليلة لأبناء كافة المحافظات وعملت على تشغيل محطات توليد الكهرباء فيها بالأخص في شهر رمضان المبارك، مع سائر وبقية مشاريع ومبادرات التنمية السعودية في محافظة المهرة ومختلف المحافظات اليمنية.

من جهته أكد نائب مدير شركة النفط في المهرة الأستاذ محمد أحمد كلشات أن محافظة المهرة استفادت من منحة المشتقات النفطية السعودية في مختلف المديريات بالمحافظة، موضحاً أن محافظة المهرة تستفيد من المشتقات النفطية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ أربع سنوات على التوالي.

كما قال مدير المنشئات النفطية بميناء نشطون سالم علي السليمي خلال استقبال الدفعة الجديدة: تم في هذا اليوم تدشين الدفعة الثامنة بمحافظة المهرة والتي وصلت إلى ميناء نشطون ويتم ضخها إلى خزانات منشئات نشطون ومن ثم يتم توزيعها على كافة مديريات المحافظة، شاكرين للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على كل ما يقدمه في توفير المشتقات النفطية المتواصل مما ساهم في توافر الكهرباء بالمحافظة بشكل مستمر في محافظة المهرة، وأيضاً وعلى جهودهم المستمرة في مختلف المشاريع والمبادرات ا لتنموية.

كما استقبلت محافظة حضرموت عبر ميناء المكلا يوم الجمعة الماضي 15 أبريل 2022م الدفعة الجديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات بلغت 10،000 طن من مادة الديزل.

ويبلغ إجمالي الكميات المخصصة لمنحة المشتقات النفطية السعودية على مدى عام كامل 1,260,850 طنًا متريًا، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، وهي امتداد لمِنَح المشتقات النفطية السعودية السابقة والتي بلغت أكثر من 4,2 مليار دولار أمريكي.

وساهمت منحة المشتقات النفطية السعودية بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، مما ساهم في استقرار الحياة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وكان لها أثراً إيجابي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي.

كما ساهمت هذه المنحة عبر دُفعاتها المستمرة التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في إحتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء كذلك ساهمت في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات كافة القطاعات الحيوية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية

وتقوم لجنة مكونة من عدة جهات يمنية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإضافة إلى المؤسسة العامة للكهرباء ومصافي عدن بمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الإشراف على توزيع المشتقات النفطية على المحافظات بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية وتنفيذ اجراءات وحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المستفيد الأخير.

وساهمت منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في استمرار توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذة الفترة، حيث تم إنتاج أكثر من 2,100 جيجا وات من الطاقة الكهربائية حتي نهاية شهر يناير 2022م، وخلال هذه الفترة تم عمل العديد من البرامج والمشاريع المختلفة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي في منظومة الكهرباء؛ كل ذلك ساهم في انخفاض الفاقد في الطاقة المنتجة بنسبة 12% من بداية المنحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021م مما ساهم في توفير كميات إضافية من الوقود وكذلك ساهمت المنحة في ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17% للعام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كذلك أرتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12% أرتفاع في مبيعات الكهرباء بنسبة 13% ، كما ساهمت المنحة بارتفاع متوسط ساعات التشغيل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات فيما ارتفعت ساعات التشغيل في محافظة عدن بنسبة 20%.

وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من (207) مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.