الرياضة

4 فرق تتنافس على بطولة نخبة شباب اليد في القطيف

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1443 هـ      17 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
تنطلق غدًا الاثنين منافسات النسخة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب 2022، بعد توقف استمر ثلاثة مواسم رياضية.

وذلك بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري الممتاز للشباب للموسم الحالي 2021- 2022 وهي: “النور – الخليج – الترجي – مضر”، وتستمر البطولة حتى يوم الخميس القادم، وتقام منافساتها على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

تنطلق غدًا الاثنين منافسات النسخة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب 2022، بعد توقف استمر ثلاثة مواسم رياضية.

وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مباراتين ضمن الجولة الأولى من البطولة، حيث سيلتقي في الأولى فريق الخليج مع نظيره الترجي، عند الساعة 9:30 مساءً، ويلعب في اللقاء الأخر الذي يقام في تمام الساعة 11:00 فريق النور مع نظيره مضر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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