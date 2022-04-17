4 فرق تتنافس على بطولة نخبة شباب اليد في القطيف

الرياض – هاني البشر
تنطلق غدًا الاثنين منافسات النسخة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب 2022، بعد توقف استمر ثلاثة مواسم رياضية.
وذلك بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري الممتاز للشباب للموسم الحالي 2021- 2022 وهي: “النور – الخليج – الترجي – مضر”، وتستمر البطولة حتى يوم الخميس القادم، وتقام منافساتها على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
تنطلق غدًا الاثنين منافسات النسخة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب 2022، بعد توقف استمر ثلاثة مواسم رياضية.