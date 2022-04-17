نصائح هامة لمرضى الكبد ليتمكنوا من صيامًا جيدًا

جدة : البلاد

شددت مدينة الملك سعود الطبية على ضرورة الحرص على تضمين وجبة الإفطار لمرضى الكبد مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مما يساهم في تحسين مستويات الدهون في الكبد.

جاء ذلك على لسان الاستشاري المشارك في طب الاسرة بالمدينة الدكتور صالح السويط، مضيفاً بقوله: إضافة إلى الحرص على تناول دقيق الشوفان كمصدر للطاقة بدلاً عن الكربوهيدرات المكررة، وكذلك تناول الجوز وبذور دوار الشمس لتحسين وظائف الكبد و تناول الأفوكادو إذ يعتبر غنياً بالدهون الصحية مما يساعد إبطاء تلف الكبد وايضا الحرص على تناول الحليب ومنتجات الألبان الأخرى قليلة الدسم في وجبات الإفطار والسحور للحماية من تلف الكبد وإضافة زيت الزيتون إلى السلطات والأطعمة الأخرى إذ يساهم في خفض مستويات إنزيمات الكبد و شرب الشاي الأخضر لتقليل امتصاص الدهون .

وأشار إلى أن مريض الكبد يستطيع صيام رمضان بأمان في ظل رعاية طبية جيدة، مؤكداً على أهمية الحد من تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة، والإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات ، والألياف مثل البقوليات والحبوب الكاملة

وختم د.السويط تصريحه، ناصحاً إياهم بتناول الخضروات على وجبات الإفطار والسحور لمنع تأثير الصيام على مرضى الكبد والمساعدة في منع تراكم الدهون وأهمها هي السبانخ والبروكلي واللفت وتناول حليب الصويا لمنع تراكم الدهون .