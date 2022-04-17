الرياضة نخبـة كبــار اليد.. 3 محترفين و2 محليين ولاعب مواليد

الدمام-حمودالزهراني

اتحذت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعـودي لكرة اليد، عدداً من القرارات التي تهدف لرفع المستوى الفني والتنافس في بطولة النخبة للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 11 – 13 مايو 2022 بمشاركة أندية “مضر، الخليج، النور، الصفا” أو بطل كأس الاتحاد إذا كان خارج الثلاثة الأوائل بالدوري، وستقام على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

حيث قررت اللجنة التالي:

– فتح باب التسجيل للأندية المشاركة في النخبة بتسجيل لاعب محترف واحد إضافة للاعبين المسجلين مسبقاً، على أن يسمح بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين المسجلين بالفريق في الملعب.

– فتح باب التسجيل للأندية المشاركة في البطولة لعدد “اثنين” محليين بنظام الإعارة، بالإضافة للاعبين المسجلين مسبقاً في كشوفات الأندية.

– فتح باب التسجيل للأندية المشاركة بتسجيل “لاعب واحد من المواليد” بالإضافة للاعبين المسجلين مسبقاً، على أن يتم مشاركة لاعبين اثنين فقط من المواليد في التشكيلة.

علماً أن باب التسجيل سيبدأ يوم الاثنين الموافق 18 أبريل 2022 وينتهي بتاريخ 9 مايو 2022.