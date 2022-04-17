مطار الرياض يتصدر الالتزام.. وجدة الأخير

الرياض – البلاد

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، وذلك لشهر مارس 2022م.

وفي الفئة الأولى للمطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً ، حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، وجاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ثانيا بنسبة التزام وصلت إلى 82%، وحلَّ مطار الملك فهد الدولي ثالثاً بنسبة التزام بلغت 64%، فيما جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رابعاً بنسبة التزام 55%.

– الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً

حصل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك على المركز الأول بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

– الفئة الثالثة للمطارات الداخلية

حصل مطار طريف على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وتعتمد الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على 14 معياراً تشغيليا، تتضمن أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، إضافة إلى عدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.