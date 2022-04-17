مسؤولون وأعيان يواسون أسرة باسعد في عميدهم أحمد

جدة- خالد بن مرضاح

تلقت أسرة باسعد العزاء في وفاة أحمد عبيد باسعد، الذي وافته المنية يوم الأربعاء، وقد تمت الصلاة عليه بعد يوم الخميس صلاة المغرب بالمسجد الحرام، ووري جثمانه الثرى بمكة المكرمة.

والفقيد والد كل من:عادل وعبيد. وعم الشاعر والملحن وسيم باسعد.

وقد تو افد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والفنانين والإعلاميين والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم دويه الصبر والسلوان.

وتلقت أسرة باسعد العزاء منزل الفقيد بحي الرحاب خلف إدارة جوازات جدة.