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مسؤولون وأعيان يواسون أسرة باسعد في عميدهم أحمد

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1443 هـ      17 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد بن مرضاح

تلقت أسرة باسعد العزاء في وفاة أحمد عبيد باسعد، الذي وافته المنية يوم الأربعاء، وقد تمت الصلاة عليه بعد يوم الخميس صلاة المغرب بالمسجد الحرام، ووري جثمانه الثرى بمكة المكرمة.

والفقيد والد كل من:عادل وعبيد. وعم الشاعر والملحن وسيم باسعد.

وقد تو افد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والفنانين والإعلاميين والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم دويه الصبر والسلوان.

وتلقت أسرة باسعد العزاء منزل الفقيد بحي الرحاب خلف إدارة جوازات جدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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