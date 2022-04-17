كيف تواجه الاكتئاب بدقائق معدودة من روتينك اليومي.. اهتم بهذا الأمر جيدا

الاكتئاب من الأمراض الشرسة الخطيرة لكن هناك أمور بسيطة قد تساعد في مواجهته.

الدراسة الجديدة تقول: انهض وتحرك، حتى لو اقتصر الأمر على نشاط بدني محدود، فذلك يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب.

وقال معدو الدراسة، بحسب شبكة “سي إن إن” إن معظم المكاسب تتحقق عندما ينتقل (الشخص) من الركون إلى الحركة حتى لو كانت محدودة.

وهناك مستوى الموصى به من التمارين الرياضية في الولايات المتحدة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يبلغ 2.5 ساعة من النشاط أسبوعيا، بما في ذلك التمارين الهوائية مثل المشي السريع وركوب الدراجة الهوائية.

مع تمرين كل عضلات الجسم الرئيسية مرتين في الفترة ذاتها.

ويمكن للمرء اختصار هذه المدة، عن طريق ممارسة تمارين هوائية مرتفع الشدة مثل الركض لمدة 1.25 ساعة أسبوعيا.

حتى القليل يساعد

وشرحت الدراسة، التي هي عبارة عن تحليل تلوي (دمج بيانات نوعية بهدف الوصول إلى استنتاجات دقيقة)، الأمر.

وقالت إن الأشخاص البالغين الذين يمارسون نشاطا يعادل 1.25 ساعة من المشي السريع أسبوعيا.

يقل لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 18 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا التمارين.

وفي حال ممارسة الشخص لنشاط بدني يصل إلى 2.5 ساعة أسبوعيا، مثل المشي السريع، ينخفض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 25 بالمئة.