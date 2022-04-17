صحة و عافية

كيف تتعامل مع جرثومة المعدة في رمضان؟.. احترس من هذه الأطعمة

ahmed saeedaccess_time16 / رمضان / 1443 هـ      17 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الملايين يعانون من جرثومة المعدة لكنها في رمضان عادة ما تزداد خطورتها في حال الاعتماد على بعض الأكلات.

خاصة الأكلات المسببة للحموضة وارتجاع المرئ، بحسب ما أوضح تقرير موقع ألوان عبر استشاري التغذية العلاجية.

جرثومة المعدة في رمضان

من أعراض جرثومة المعدة في رمضان حدوث مشاكل بالجهاز الهضمي.

وذلك بخلاف الانتفاخ والقولون العصبي والإمساك أو الإسهال المزمن، وفق التقرير.

التقرير يشير إلى أن الجبن ذات دهن نباتي من بين الأشياء الممثلة خطورة.

وهناك بعض النصائح للتعامل مع جرثومة المعدة في رمضان منها الالتزام بالأدوية المناسبة وتجنب النوم بعد تناول الأطعمة.

فضلا عن الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والمسبكة والحارة والحريفة.

وعدم الاعتماد على الزبادي المعلب لاحتوائه على مواد حمضية تزيد من حدة الأعراض واستبداله بالمعد في المنزل.

ahmed antar

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