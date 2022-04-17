كيف تتعامل مع جرثومة المعدة في رمضان؟.. احترس من هذه الأطعمة

الملايين يعانون من جرثومة المعدة لكنها في رمضان عادة ما تزداد خطورتها في حال الاعتماد على بعض الأكلات.

خاصة الأكلات المسببة للحموضة وارتجاع المرئ، بحسب ما أوضح تقرير موقع ألوان عبر استشاري التغذية العلاجية.

جرثومة المعدة في رمضان

من أعراض جرثومة المعدة في رمضان حدوث مشاكل بالجهاز الهضمي.

وذلك بخلاف الانتفاخ والقولون العصبي والإمساك أو الإسهال المزمن، وفق التقرير.

التقرير يشير إلى أن الجبن ذات دهن نباتي من بين الأشياء الممثلة خطورة.

وهناك بعض النصائح للتعامل مع جرثومة المعدة في رمضان منها الالتزام بالأدوية المناسبة وتجنب النوم بعد تناول الأطعمة.

فضلا عن الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والمسبكة والحارة والحريفة.

وعدم الاعتماد على الزبادي المعلب لاحتوائه على مواد حمضية تزيد من حدة الأعراض واستبداله بالمعد في المنزل.