شاهد: تشيلسي يواجه ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ضرب تشيلسي موعدًا مع ليفربول في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022 بعد تغلبه على كريستال بالاس 2-0 في نصف النهائي.

وسجّل لوفتس تشيك وتيمو فيرنر هدفين لتشيلسي في ملعب “ويمبلي” أمسية الأحد 17 أبريل، أمام 76 ألف مشجع، ليمنحا فريقهما بطاقة الصعود للنهائي.

ويلعب تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الثاني تواليًا، بعد أن تأهل لنهائي الموسم الماضي وخسر أمام ليستر سيتي بنتيجة 0-1.

ليفربول كان قد حجز مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مانشستر سيتي أمس السبت 3-2 في مباراة ماراثونية طيلة دقائقها الـ90.

ويصطدم تشيلسي مع ليفربول في المشهد الختامي يوم 14 مايو المقبل الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب ويمبلي.

تعتبر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم، إذ انطلقت أول نسخة منها عام 1871، ويحتفل الإنجليز حاليًا بالنسخة رقم 150.



وللمفارقة فإن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالي جمع بين ليفربول وتشيلسي وفاز الريدز بركلات الترجيح.

