الدولية

الاتحاد الأوروبي يقدم 50 مليون يورو إضافية لأوكرانيا

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1443 هـ      17 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 50 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا لشراء سلع إنسانية.

وجاء في بيان صادر في بروكسل اليوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 50 مليون يورو إضافية للمتضررين من الحرب الروسية في أوكرانيا، وأوضح البيان أن من المنتظر تخصيص 45 مليون يورو من هذه الأموال لأوكرانيا فيما ستذهب الخمسة ملايين يورو المتبقية إلى مولدوفا المجاورة لأوكرانيا، وأضاف البيان أن هذه الأموال هي جزء من الموارد التي تم التعهد بتقديمها خلال مؤتمر للمانحين لأوكرانيا جرى عقده في العطلة الأسبوعية.

وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي قدم بذلك 143 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في إطار رد فعله على الحرب الروسية في أوكرانيا، ومن المنتظر إنفاق الدفعة الجديدة على شراء مساعدات طبية طارئة وتوفير مياه شرب نظيفة بالإضافة إلى توفير مساكن طوارئ.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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