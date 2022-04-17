صحة و عافية احذروا تنميل الذراعين ينذر بالإصابة بالسكتات الدماغية!

حذرت دائرة الخدمات الصحية البريطانية من تنميل الذراع لأنه قد يكون علامة من علامات لها تأثير سلبي على الصحة العامة، وقد يكون نتيجة سكتة دماغية صغيرة قد تكون مقدمة لسكتة دماغية خطرة فيما بعد. وأوضحت الدراسة أن السكتة الدماغية الصغيرة تشير إلى نقص الأوكسجين الذي يصل إلى الدماغ ، وأنه على الرغم من أن التأثيرات قد تكون قصيرة الأمد ويمكن تجاهلها إلا أنها مؤشر على أن السكتة الدماغية الأكثر ضررا قد تحدث في أي وقت بعد ذلك. وكشفت دراسة حديثة نشرتها “دايلي إكسبرس” البريطانية، أنه هناك أعراض لهذه الحالة مثل الإحساس بسقوط الوجه عل جانب واحد وعدك القدرة على الابتسام وتشوش الكلام أو تعثر اللسان في النطق ، وكذلك قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه ، واذا اختفت الاعراض في غضون دقائق فيتوجب على المريض استشار الطبيب فورا لأن السكتة القصيرة قد تكون مقدمة لسكتة خطيرة. وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعتبرون معرضين أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية هم المصابون بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أنه في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب السكتة الدماغية الصغيرة أعراضا مختلفة تظهر خلال بضع ثوان، وتشمل شللا تاما في جانب واحد من الجسم وفقدان الرؤية المفاجئ أو عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها والدوار والارتباك وصعوبة فهم الكلام ، وخللا في التوازن وصعوبة في البلع . ونصحت الدراسة بممارسة التمارين الرياضية على الأقل تلات مرات اسبوعيا ، كوسيلة للحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.