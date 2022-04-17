“إيجار” تضيف 4 مدن جديدة إلى “المؤشر الإيجاري”

الرياض : البلاد

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” عن إضافة 4 مدن جديدة لخدمة “المؤشر الإيجاري”، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني وهي (بريدة وتبوك وحائل وجيزان)، ليصبح إجمالي المدن التي يشملها المؤشر (10) مدن.

وتهدف خدمة المؤشر الإيجاري إلى تمكين المستفيد من البحث عن الاختيار المناسب الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، إذ تأتي المدن الأربع الجديدة (بريدة، وتبوك، وحائل، وجيزان) لتضاف إلى المدن الـ 6 السابقة التي يضمها المؤشر الإيجاري، وهي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر).

وكان المؤشر الإيجاري بدأ إصدار تقاريره الشهرية مارس الماضي، حيث أصدر تقريره الثاني في أبريل الحالي لأكثر من 185 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، وتصدرت مدينة الرياض التقرير في القطاعين السكني والتجاري، ويتوقع أن تتضمن تقاريره القادمة بيانات القيم الإيجارية للوحدات التي يشملها المؤشر.

ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الخدمة ومزاياها، عبر منصة سكني والدخول إلى صفحة “التقارير والبيانات” https://sakani.sa/reports-and-data والبحث باستخدام تصفية النتائج أو باستخدام الخرائط التفاعلية.

يذكر أن المؤشر الإيجاري يهدف إلى رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، ومستوى شفافيته، عبر وضع مؤشرات لقياس متوسط سعر إيجار الوحدات السكنية، ومتوسط السعر المتري للوحدات التجارية، وعدد الصفقات، بناءً على بيانات العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار منذ 2019 وتحديثها بشكل دوري، بما يعطي تفصيلا واضحا عن ارتفاع وانخفاض قيم العقود الإيجارية والصفقات خلال المدة التي يحددها المستفيد.