أمانة جدة تكرم عددا من ذوي الإعاقة الحركية ضمن حفل إفطار رمضاني

جدة : البلاد

كرمت أمانة محافظة جدة من عدد من ذوي الإعاقة الحركية بمشاركة جمعية حياتنا ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في حفل إفطار رمضاني نظير مجهوداتهم الإبداعية .

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده أن المبادرة تأتي ضمن حرص أمانة جدة لدعم المتميزين من ذوي الإعاقة الحركية ومساندتهم للمشاركة في الحياة الاجتماعية الطبيعية، من خلال تشجيع هذه الفئة بالتكريم والمشاركات الاجتماعية والرياضية والعلمية والحملات التطوعية ونحوها، مشيراً إلى أمانة جدة لديها عدد من البرامج المتنوعة لدعم هذه الفئة.

والمكرمين من ذوي الإعاقة الحركية هم:

الدكتور ذيب الحارثي والكابتن سفر الحقباني والمبدع عبد الرحمن يازجي و محمد الشهري والرسامين راكان كردي وآثار سيت و ابتسام باجابر ومصاب الحرب علي العيناوي والممثل اسماعيل ربيعي.

بدورها أضافت رئيسة مجلس إدارة جمعية الأستاذة لينا حجار أن الجمعية تهدف الى نشر قيمة المبدعين وتسليط الضوء على انجازاتهم في المجتمع لإتاحة الفرصة لنشر ابداعاتهم في مجالات متعددة لبناء الأجيال الواعدة من الأشخاص ذوي الإعاقة مما يعزز الانتماء والولاء في قلوب الشباب والشابات نحو الوطن، ولن تقف هذه المبادرة عند هذا الحد بل ستشمل اعاقات أخرى في الأيام القادمة.