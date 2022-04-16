وزارة التعليم تطلق برنامج مساحة الابتكار الإثرائي لتعزيز نواتج التعلّم للطلبة الموهوبين

جدة : البلاد

أطلقت وزارة التعليم برنامج “مساحة الابتكار الإثرائي” للطلبة الموهوبين والمبدعين، بإشراف وكالة البرامج التعليمية، وذلك خلال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الإبداعية للطلبة الموهوبين والمبدعين، والواعدين بالموهبة؛ مستهدفاً طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، من الصف الرابع ابتدائي إلى الثالث متوسط.

ويشمل تطبيق البرنامج في مرحلته الأولى 270 مدرسة ابتدائية، و160 مدرسة متوسطة، كما سيتم تنفيذ البرنامج في 10 مراكز للموهوبين، مستهدفاً أكثر من 8000 طالب وطالبة، حيث تم إعداد وتأهيل 430 معلماً ومعلمة لتنفيذ البرنامج في إدارات التعليم بالمملكة.