الرياضة

شاهد: هاتريك رونالدو يمنح مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا ضد نورويتش

محمد ابو الوفاaccess_time15 / رمضان / 1443 هـ      16 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
هاتريك رونالدو ضد نورويتش

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتريك وقاد فريقه مانشستر يونايتد لاقتناص فوز بشق الأنفس أمام نورويتش سيتي السبت 16 أبريل بنتيجة 3-2 ضمن مباريات المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت في معقل يونايتد “أولد ترافورد” بحضور جماهيري قارب 73 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم المحلي أندرو مادلي.

هاتريك رونالدو أمام نورويتش هو الثاني بالموسم الجاري 2021-2022 بالدوري الإنجليزي، والثالث له في تاريخ مشاركاته في البطولة بصفة عامة.

هاتريك رونالدو جاء “نموذجيًا” من ضربة رأس، وركلة حرة مباشرة، وتصويبة من لعب مفتوح، في الدقائق 7 و32 و76 ليمنح يونايتد فوزًا صعبًا.

هاتريك رونالدو أمام نورويتش سيتي كذلك حمل الرقم 60 في مسيرته، ليتفرد بالرقم القياسي كأكثر من سجل هاتريك في تاريخ كرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس على لائحة البريميرليغ، مقابل 21 نقطة لنورويتش سيتي في ذيل الجدول.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *