شاهد: هاتريك رونالدو يمنح مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا ضد نورويتش

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتريك وقاد فريقه مانشستر يونايتد لاقتناص فوز بشق الأنفس أمام نورويتش سيتي السبت 16 أبريل بنتيجة 3-2 ضمن مباريات المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت في معقل يونايتد “أولد ترافورد” بحضور جماهيري قارب 73 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم المحلي أندرو مادلي.

هاتريك رونالدو أمام نورويتش هو الثاني بالموسم الجاري 2021-2022 بالدوري الإنجليزي، والثالث له في تاريخ مشاركاته في البطولة بصفة عامة.

هاتريك رونالدو جاء “نموذجيًا” من ضربة رأس، وركلة حرة مباشرة، وتصويبة من لعب مفتوح، في الدقائق 7 و32 و76 ليمنح يونايتد فوزًا صعبًا.

هاتريك رونالدو أمام نورويتش سيتي كذلك حمل الرقم 60 في مسيرته، ليتفرد بالرقم القياسي كأكثر من سجل هاتريك في تاريخ كرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس على لائحة البريميرليغ، مقابل 21 نقطة لنورويتش سيتي في ذيل الجدول.