الرياضة

شاهد: ليفربول يهزم مانشستر سيتي بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الاتحاد

محمد ابو الوفاaccess_time15 / رمضان / 1443 هـ      16 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول يصعد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي

صعد ليفربول إلى نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه في نصف النهائي السبت 16 أبريل أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-2.


أقيمت المباراة في ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن وسط حضور جماهيري قارب 75 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم مايكل أوليفر.


انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول 3-0 عندما سجل براهيما كوناتي بالدقيقة 9، ثم أضاف السنغالي ساديو ماني هدفين بالدقيقتين 17 و45.

وفي الشوط الثاني سجل مانشستر سيتي هدفين عن طريق الإنجليزي جاك غريليش في الدقيقة 47، والبرتغالي برناردو سيلفا بالدقيقة 90.

يلتقي ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين تشيلسي وكريستال بالاس التي تقام غدًا الأحد.

 

m.abo.elwafa

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