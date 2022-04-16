شاهد: ليفربول يهزم مانشستر سيتي بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الاتحاد

صعد ليفربول إلى نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه في نصف النهائي السبت 16 أبريل أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-2.



أقيمت المباراة في ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن وسط حضور جماهيري قارب 75 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم مايكل أوليفر.



انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول 3-0 عندما سجل براهيما كوناتي بالدقيقة 9، ثم أضاف السنغالي ساديو ماني هدفين بالدقيقتين 17 و45.



وفي الشوط الثاني سجل مانشستر سيتي هدفين عن طريق الإنجليزي جاك غريليش في الدقيقة 47، والبرتغالي برناردو سيلفا بالدقيقة 90.

يلتقي ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين تشيلسي وكريستال بالاس التي تقام غدًا الأحد.