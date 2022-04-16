شاهد: ليفربول يهزم مانشستر سيتي بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الاتحاد

صعد ليفربول إلى نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه في نصف النهائي السبت 16 أبريل أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-2.
أقيمت المباراة في ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن وسط حضور جماهيري قارب 75 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم مايكل أوليفر.
انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول 3-0 عندما سجل براهيما كوناتي بالدقيقة 9، ثم أضاف السنغالي ساديو ماني هدفين بالدقيقتين 17 و45.
وفي الشوط الثاني سجل مانشستر سيتي هدفين عن طريق الإنجليزي جاك غريليش في الدقيقة 47، والبرتغالي برناردو سيلفا بالدقيقة 90.
يلتقي ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين تشيلسي وكريستال بالاس التي تقام غدًا الأحد.
Robertson ➡️ Konaté
Big @IbrahimaKonate_ rises highest for @LFC 💪#EmiratesFACup pic.twitter.com/GJTexv1PWE
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 16, 2022
Mané 𝙥𝙤𝙪𝙣𝙘𝙚𝙨 ⚡️#EmiratesFACup pic.twitter.com/IKGpGAApkn
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 16, 2022
🤯 @LFC 𝗔𝗥𝗘 𝗥𝗨𝗡𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗥𝗜𝗢𝗧 🤯
Sadio Mané scores a beauty of a volley#EmiratesFACup pic.twitter.com/Q4CSPHjEL4
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 16, 2022
The chop ✂️
The finish 👏@gabrieljesus9 🤝 @JackGrealish#EmiratesFACup pic.twitter.com/GiL6SHU4j8
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 16, 2022
Squeezed in by @BernardoCSilva 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/0IS4mYUqDO
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 16, 2022