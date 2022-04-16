حلويات رمضان.. طريقة عمل أصابع زينب

أصابع زينب من الحلويات الشرقية الشهيرة للغاية في الوطن العربي خاصة في شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة

كوب سميد

نصف كوب دقيق منخول

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة سكر

ثلث كوب ماء دافئ

ربع ملعقة صغيرة ملح

القليل من ماء الورد

للشربات

كوب سكر

كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة العمل

يخلط السميد والدقيق والخميرة والبيكنج باودر والسكر والملح

يفرك الخليط مع الزيت

يضاف الماء وماء الورد تدريجياً ويعجن حتى نحصل على عجينة ملساء

تغطى وتترك في مكان دافىء مدة ساعة

تؤخذ قطع صغيرة من العجين باليد وتمرر على سطح مبرشة متوسطة الثقوب مع الضغط والسحب لتشكيل الحبة بشكلها التقليدي

تقلى في الزيت النباتي على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي غامق

تصفى على ورق المطبخ ثم توضع في القطر البارد وتقلب حتى تتشرب كمية وافرة وترفع

للقطر

تخلط جميع المكونات في قدر وتوضع على نار هادئة تترك لتغلي مدة عشر دقائق وترفع عن النار وتترك لتبرد تماماً