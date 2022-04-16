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حلويات رمضان.. طريقة عمل أصابع زينب

نيفين عباسaccess_time15 / رمضان / 1443 هـ      16 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أصابع زينب من الحلويات الشرقية الشهيرة للغاية في الوطن العربي خاصة في شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة
كوب سميد
نصف كوب دقيق منخول
ربع كوب زيت
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
ملعقة صغيرة سكر
ثلث كوب ماء دافئ
ربع ملعقة صغيرة ملح
القليل من ماء الورد

للشربات
كوب سكر
كوب ماء
ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة العمل
يخلط السميد والدقيق والخميرة والبيكنج باودر والسكر والملح
يفرك الخليط مع الزيت
يضاف الماء وماء الورد تدريجياً ويعجن حتى نحصل على عجينة ملساء
تغطى وتترك في مكان دافىء مدة ساعة
تؤخذ قطع صغيرة من العجين باليد وتمرر على سطح مبرشة متوسطة الثقوب مع الضغط والسحب لتشكيل الحبة بشكلها التقليدي
تقلى في الزيت النباتي على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي غامق
تصفى على ورق المطبخ ثم توضع في القطر البارد وتقلب حتى تتشرب كمية وافرة وترفع

للقطر
تخلط جميع المكونات في قدر وتوضع على نار هادئة تترك لتغلي مدة عشر دقائق وترفع عن النار وتترك لتبرد تماماً

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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