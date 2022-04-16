الرياضة “النور” بطلًا للدوري الممتاز للشباب لكرة اليد

الدمام- حمودالزهراني

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فاضل بن علي آل نمر، فريق النور بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب والميداليات الذهبية للموسم الرياضي الحالي 2021-2022م، بعد تغلبه بنتيجة (26-25) على فريق الخليج الذي حلّ في المركز الثاني، وذلك في المواجهة الفاصلة التي جمعتهما الجمعة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

جاءت المباراة الفاصلة بين الفريقين بعد أن تعادل ا في النقاط برصيد 30 نقطة لكل منهما، بعد تحقيقهما 15 انتصارا وتلقيهما 3 هزائم بعد ختام جميع جولات البطولة الـ 18، ليتم اللجوء إلى مواجهة فاصلة تُحدد صاحب اللقب للموسم الحالي الذي ضمه النور إلى خزائنه للمرة التاسعة في تاريخه.