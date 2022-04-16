الرياضة “إيلتون جوزيه” يتألق في سداسيات الأمير عبدالله بن سعد

جدة- خالد بن مرضاح تألق النجم البرازيلي إيلتون جوزيه خلال مشاركته فريق السعد أمام منافسه فريق أمير الحرمين ضمن دور المجموعات لمنافسات بطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الرابعة لسداسيات كرة القدم، المقامة في جدة. وذلك وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ونجوم كرة القدم السعودية الحاليين والقدامى ومشاهير السوشيال ميديا والجماهير الغفيرة، وبمتابعة وإشراف رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وبحضور الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ونجم نادي الهلال السابق ناصر الشمراني. وفي مباراة مثيرة شهدت تفاعل الجماهير الكبيرة الحاضرة تعادل فريقا أمير الحرمين والسعد إيجابياً بنتيجة (7/7)، التي شهدت تألق مهاجم أمير الحرمين الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد الذي سجل “4 أهداف” مُحتلاً المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة بـ9 أهداف بعد اللاعب أحمد الشريف من نص درزن الذي يتصدر بـ10 أهداف، وتناوب على تسجيل بقية الأهداف زملاؤه اللاعبون “خالد الودي ومعاذ السيد ومهند هوساوي”، في حين سجل لفريق السعد حامد زين روني “4 أهداف” والأمير عبدالله بن سعد وحماد الشريف. البرازيلي إيلتون جوزيه قدم مستوى رائعا ومهارات فردية أعاد بها ذكريات مستوياته الرائعة خلال فترة احترافه السابقة مع ناديي النصر والفتح، وبحضور مواطنه محترف النادي الأهلي السابق وهداف الدوري السعودي النجم فيكتور سيموس. وفي المباراة الثانية تغلب فريق صالون آدم على غريمه فريق العاصفة بنتيجة (3/2). وبذلك يكتمل عقد فرق المربع الذهبي للبطولة بتأهل فريقي أمير الحرمين وصالون آدم عن المجموعة الثانية إلى جانب فريقي العصلاني برق ونص درزن عن المجموعة الأولى. وستُختتم مباريات الدور التمهيدي للبطولة اليوم السبت بلقاء يجمع فريقي السعد والعاصمة الساعة (10.30م)، على أن تُقام المباراة النهائية وختام البطولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من شهر رمضان المبارك.