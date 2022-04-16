أمانة العاصمة المقدسة تنفذ (6200) جولة على أسواق مكة المكرمة

مكة المكرمة : البلاد

نفذت أمانة العاصمة المقدسة (6200) جولة على أسواق مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أعدّت خطة متكاملة لتكثيف الخدمات البلدية في مجالات الصحة العامة والرقابة على الأسواق ومتابعة توفر المواد الغذائية بطرق صحية وآمنة بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد زوار العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك .

واعتمدت الأمانة تكثيف الأعمال الرقابية خاصة في المناطق المزدحمة التي عادة ما تشهد كثافة عالية من الزوار والمعتمرين خلال الشهر الفضيل مثل المنطقة المركزية والأسواق التجارية والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام، إضافة إلى جميع الأحياء والمخططات السكنية التي تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين والمقيمين على محال بيع المواد الغذائية مع تشديد الرقابة على المطاعم والباعة الجائلين الذين يعرضون المواد الغذائية بطرق عشوائية ، حيث شكلت وكالة البلديات العديد من الفرق الميدانية ممثلة في البلديات الفرعية .

كما عمدت إلى تكثيف الرقابة على مراكز التسويق ومحال الأكلات الشعبية والحلويات والملاحم والمباسط الموسمية التي عادة ما تنتشر خلال الشهر الفضيل ، والقيام بحملات تفتيشية مستمرة على تلك المحال إلى جانب الحملات التوعوية والتثقيفية ، مع التركيز بشكل كبير على التأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية ومراقبة أماكن تخزينها ، ومراقبة طرق ووسائل نقل وتداول تلك المواد ومتابعة نظافة العاملين والتأكد من حصولهم على شهادات صحية .

وبلغ عدد المراقبين التابعين للبلديات الفرعية (286) مراقبا ، منهم (182) مراقب أسواق تجارية و(104) مراقبين صحيين ، وبلغ عدد الجولات الميدانية التي نفذوها من بداية شهر رمضان وحتى يوم أمس أكثر من (6200) جولة ، شملت منشآت تجارية ومنشآت غذائية متعلقة بالصحة العامة ، في حين أسفرت نتائج تلك الجولات عن ضبط (913) مخالفة وإغلاق (140) منشأة ، كما بلغت كمية المصادرات (22.313) كيلوجراماً من المواد الغذائية المتنوعة و(8600) لتر من العصائر والسوبيا .

كما بلغ عدد المراقبين المكلفين بالرقابة على الباعة الجائلين (95) مراقبا ، ونفذوا خلال تلك المدة أكثر من ألف جولة تفتيشية ، ضبطوا خلالها (433) بائعا متجولا ، وإزالة (98) من العربات والمباسط المتجولة المخالفة، ومصادرة (12.450) كيلوجراما من المواد الغذائية المتنوعة، و(1282) عبوة من مشروبات السوبيا، و(462) جالون زمزم معروضة بطرق عشوائية، إضافة إلى مصادرة (2890) قطعة من الخردوات والملابس والقطع المتنوعة .