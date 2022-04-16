أكثر من 316 مليون ريال استفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي عبر خدمة “زكاتي”

البلاد : متابعات

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الزكوات الواردة عبر خدمة زكاتي تجاوزت حتى الآن أكثر من 316 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل خمس سنوات، فيما بلغ إجمالي الزكوات الواردة عبر الخدمة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن، أكثر من 24 مليون ريال.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق.

وأضافت أن الخدمة متاحة عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay” ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة.

وتوفر الخدمة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواءً كانت أموالاً أو ذهباً أو فضة أو أسهم وغيرها، ودفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.

يُذكر أن الخدمة تشهد تفاعلًا كبيرًا لدى الأفراد، وارتفاعًا في عدد التنزيلات لتطبيق “زكاتي”، ويُعود ذلك للنجاح الذي حققته الخدمة خلال الأعوام الماضية بفضل خيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة.