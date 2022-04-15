فوائد الهيل لإنقاص الوزن.. خصائص صحية بالجملة اعرفها جيدا

الهيل من الحبوب المعروفة لدى العطارين ولها فوائدها الكبرى للتخسيس.

الهيل له استخدامات أخرى عديدة ومختلفة كونها تمتلك خصائص مميزة في نقص الوزن.

حيث تعمل على تقليل انتفاخ البطن وتحسين عملية الهضم وتنقية الجسم من السموم.

وذلك بحسب ما ذكره موقع «Health line» الطبي المتخصص.

فوائد الحبهان للتخسيس

والهيل أو الحبهان هو نوع من التوابل ذات نكهة مكثفة وحلوة بعض الشيء يقارنه بعض الناس بالنعناع.

وقد نشأت في الهند ولكنها متوفرة في جميع أنحاء العالم اليوم وتستخدم في كل من الوصفات الحلوة والمالحة.

كما أنه يُعتقد أن بذور وزيوت ومستخلصات الحبهان لها خصائص طبية رائعة وقد استخدمت في الطب التقليدي لقرون.

ومن فوائد الهيل

– قد يساعد في خفض ضغط الدم، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ومدر للبول.

– تحارب بعض المركبات الموجودة في الهيل السرطان.

– قد تساعد المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الهيل على حماية الخلايا من التلف وإبطاء ومنع الالتهاب في الجسم.

– قد يقي الحبهان من مشاكل الجهاز الهضمي وقد ثبت أنه يقلل من عدد وحجم قرح المعدة.

فوائد أخرى للحبهان

– غالبًا ما يستخدم الهيل لعلاج رائحة الفم الكريهة وهو أحد مكونات بعض العلك.

لأن الحبهان قد يكون قادرًا على قتل بكتيريا الفم الشائعة ومنع تسوس الأسنان.

– قد تكون الزيوت الأساسية ومستخلصات الحبهان فعالة ضد مجموعة متنوعة من السلالات البكتيرية.

التي تساهم في الالتهابات الفطرية والتسمم الغذائي ومشاكل المعدة.

– قد يحسن الهيل التنفس عن طريق تحفيز امتصاص الأكسجين بشكل أفضل وإرخاء ممر الهواء إلى الرئتين لدى البشر والحيوانات.

– يخفض الحبهان مستويات السكر في الدم

– ويشير عدد محدود من الدراسات إلى أن مكملات الهيل قد تقلل من محيط الخصر وتمنع السلوكيات المقلقة والكبد الدهني.

– كما أن الحبهان يعتبر آمنًا في الطهي لمعظم الناس.