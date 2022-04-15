التعاون يضرب سيباهان الإيراني بثلاثية

متابعة- محمود العوضي
أسعد فريق التعاون عشاقه ومشجعيه، واستعاد الثقة من جديد، بعد أن نجح في تحقيق فوز كبير على نظيره فريق سيباهان الإيراني، مساء أمس الخميس، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
سجل اللاعب نواف الصبحي الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 43، قبل أن يضيف زي لويس الهدف الثاني في الدقيقة 46، ليختتم يزيد البكر الأهداف في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع الدحيل في عدد النقاط، بينما تجمد رصيد سيباهان عند 3 نقاط.