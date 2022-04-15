التعادل يسيطر على لقاء الشارقة والريان

متابعة- محمود العوضي
سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على لقاء الشارقة الإماراتي، والريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
افتتح بيرنارد أهداف الشارقة، عندما حلت الدقيقة 45، معلنًا عن تقدم فريقه على خصمه القطري، ثم استطاع ستيفين نزونزي، نجم الريان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65.
بتلك النتيجة، رفعت رصيد الشارقة إلى النقطة الرابعة محتلًا المركز الثاني، بينما حل الريان ثالثًا بنفس رصيد النقاط. ويحتاج الهلال للفوز على استقلول، من أجل أن تتبقى له نقطة وحيدة أخرى يحصد من خلالها التأهل الرسمي للدور التالي في البطولة.
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد انتصارين ضد الشارقة الإماراتي، والريان القطري، بينما استقلال دوشنبه في المركز الأخير بدون أي نقاط.
ويدخل الهلال مباراة الاستقلال، وسط غياب عدد من نجومه البارزين، مثل صالح الشهري وأندريه كاريلو، وغياب مفاجئ للنجم موسى ماريجا بهدف إراحته من ضغط المباريات.