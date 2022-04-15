التعادل الإيجابي يخيم على لقاء شباب الأهلي والغرافة

متابعة- محمود العوضي
سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة فريقي شباب الأهلي الإماراتي مع فريق الغرافة القطري، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة. ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2022.
سجل هدف الغرافة، سفيان هاني في الدقيقة 44، وتعادل لشباب الأهلي، كارتابيا في الدقيقة 90، ليعود اللاعب الأرجنتيني لإنقاذ شباب الأهلي من الخسارة في الدقيقة الأخيرة للمباراة الثانية على التوالي.
وشهدت المجموعة نفسها، فوز فولاد خوزستان الإيراني على آهال التركماني بهدف دون مقابل، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليبقى الغرافة في الصدارة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن فولاد خوزستان، وحافظ شباب الأهلي على المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وظل آهال في المركز الأخير بنقطة واحدة.
جدير بالذكر أن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة ستقام يوم الاثنين المقبل؛ حيث يلتقي فيها شباب الأهلي مع الغرافة وآهال مع فولاد، وكانت الجولة الأولى، قد شهدت تعادل فولاد مع الغرافة 0/0، وآهال مع شباب الأهلي 1/1، فيما شهدت الجولة الثانية فوز الغرافة على آهال 0/2، وتعادل شباب الأهلي مع فولاد 1/1.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا، الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.